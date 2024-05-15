Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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В Сумской области в результате российских обстрелов 1 погибший, 1 раненый
Фицо был расстрелян в упор, появилось еще одно видео покушения
Грузия не может быть одной ногой в москве, если хочет вступить в ЕС - глава МИД Литвы
Сейм Польши одобрил поправки к закону о помощи украинским беженцам
Президент Грузии уверяет, что ветирует закон об иноагентах
Покушение на премьера Словакии: чиновники уверяют, что Фицо все еще оперируют
В Укрэнерго уточнили, когда ожидать графики отключений света в Киеве и еще нескольких регионах
В городе осталось почти 700 человек: глава Донецкой ОГА рассказал о ситуации в Часовом Яру
Взрыв на Полтавщине: в воздушном пространстве зафиксировали две российские ракеты
NASA планируют построить железнодорожные пути на Луне
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В Сумской области в результате российских обстрелов 1 погибший, 1 раненый
15 мая россияне 37 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 183 взрыва, одна гражданская женщина погибла, еще один человек получил ранения.
Фицо был расстрелян в упор, появилось еще одно видео покушения
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был застрелен в упор во время покушения, о чем свидетельствует новое видео, на котором видно, как он приближается к толпе перед тем, как раздаются выстрелы, а его охранники задерживают нападавшего.
Грузия не может быть одной ногой в москве, если хочет вступить в ЕС - глава МИД Литвы
Если Грузия хочет остаться на пути в Европейский Союз, она не может быть одной ногой в москве, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.
Сейм Польши одобрил поправки к закону о помощи украинским беженцам
Польский Сейм продлил легальное пребывание украинских беженцев до 30 сентября 2025 года, а также одобрил поправки, предусматривающие дальнейшую помощь и доступ к услугам.
Президент Грузии уверяет, что ветирует закон об иноагентах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на противоречивый закон об "иностранных агентах", заявив, что он не соответствует европейским ценностям и препятствует евроинтеграционным стремлениям Грузии, на фоне критики Запада из-за того, что принятие закона подрывает демократию.
Покушение на премьера Словакии: чиновники уверяют, что Фицо все еще оперируют
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в результате стрельбы, его жизнь остается под угрозой после более чем 3,5 часов операции, а меры безопасности для чиновников и СМИ были усилены.
В Укрэнерго уточнили, когда ожидать графики отключений света в Киеве и еще нескольких регионах
Завтра стабилизационные отключения возможны в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях с 00:00 до 09:00 и с 16:00 до 00:00.
В городе осталось почти 700 человек: глава Донецкой ОГА рассказал о ситуации в Часовом Яру
В общине остался 671 человек, преимущественно пожилые люди, которым трудно покинуть свои дома, а эвакуация и доставка гуманитарной помощи и медицинской помощи затруднены постоянными обстрелами со стороны россиян, которые используют беспилотники для атак на гражданское население.
Взрыв на Полтавщине: в воздушном пространстве зафиксировали две российские ракеты
Во время воздушной тревоги в воздушном пространстве Полтавской области было зафиксировано две российские ракеты, осколки которых упали на частное домохозяйство в Миргородском районе, не причинив вреда.
NASA планируют построить железнодорожные пути на Луне
Проект NASA Flexible Levitation on Track (FLOAT), целью которого является создание первой лунной рельсовой системы с использованием магнитных роботов для транспортировки грузов на Луне с минимальным износом от пыли, перешел ко второму этапу программы Innovative Advanced Concepts (NIAC).