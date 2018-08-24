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Адвокат Трампа заявив, що американці піднімуть бунт в разі імпічменту

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Американський народ підніме бунт в разі оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу. З такою заявою виступив у четвер в інтерв’ю британському телеканалу Sky News один з адвокатів глави держави Рудольф Джуліані, повідомляє УНН.

Адвокат Трампа заявив, що американці піднімуть бунт в разі імпічменту

Він запевнив, що для імпічменту Трампа немає ніяких правових підстав навіть з урахуванням заяв під присягою в суді його колишнього адвоката Майкла Коена. “Оголосити йому (Трампу) імпічмент можна тільки з політичних причин, а американський народ підніме повстання проти цього”, — зазначив Джуліані.

Він виходить з того, що заяви Коена насправді “повністю виправдали” президента США, тому можна говорити лише про “неминучість того, що (Трампу) не оголосять імпічмент”. “Цей хлопець Коен не знає нічого про (нібито) змову з Росією і про створення перешкод (здійсненню правосуддя). Він просто великий брехун”, — стверджував Джуліані.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що у разі, якщо він коли-небудь отримає імпічмент, фондовий ринок обвалиться і “всі будуть дуже бідні”. Про це Трамп заявив у інтерв’ю телеканалу Fox News, відповідаючи на запитання про те, чи думав він, що демократи перейдуть до спроби імпічменту, якщо отримають більшість в палаті представників і Сенаті у листопаді.

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