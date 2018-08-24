Адвокат Трампа заявил, что американцы поднимут бунт в случае импичмента

Он заверил, что для импичмента Трампа нет никаких правовых оснований даже с учетом заявлений под присягой в суде его бывшего адвоката Майкла Коэна. “Объявить ему (Трампу) импичмент можно только по политическим причинам, а американский народ поднимет восстание против этого”, — отметил Джулиани.

Он исходит из того, что заявления Коэна на самом деле “полностью оправдали” президента США, поэтому можно говорить лишь о “неизбежности того, что (Трампу) не объявят импичмент”. “Этот парень Коэн не знает ничего о (якобы) сговоре с Россией и о создании помех (отправлению правосудия). Он просто большой лжец”, — утверждал Джулиани.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если он когда-нибудь получит импичмент, фондовый рынок обвалится и “все будут очень бедные”. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, думал ли он, что демократы перейдут к попытке импичмента, если получат большинство в палате представителей и Сенате в ноябре.