Нардеп Василевська-Смаглюк порадила співзасновниці банку "Конкорд" подати в суд на Гетманцева
Київ • УНН
Депутат Василевська-Смаглюк порадила співзасновниці Конкорд Банку Олені Сосєдці подати до суду на Данила Гетьманцева за наклеп після того, як він назвав акціонерів банку "не українцями"
Член Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк порадила співзасновниці банку "Конкорд" Олені Сосєдці звернутися до суду з позовом про захист честі та гідності проти голови податкового комітету Данила Гетманцева, передає УНН.
Раніше Гетманцев назвав "не українцями" акціонерів банку "Конкорд", який знаходиться в процесі ліквідації, та давав вказівки їх переслідувати під час засідання комітету 2 лютого. У відповідь співзасновниця "Конкорду" Олена Сосєдка зазначила, що проти акціонерів банку немає жодного кримінального провадження у жодному правоохоронному органі. За її словами, акціонери "Конкорду" віддавали більшу частину прибутків свого банку на ЗСУ і продовжують це робити.
Олена Сосєдка також запропонувала Гетманцеву запросити її на засідання комітету і сказати їй в обличчя, що акціонери банку не українці. "Я готова відповісти на будь-яке ваше запитання", - додала Сосєдка. Після цього вона направила офіційні звернення голові та членам податкового комітету Ради.
"Вважаю, що Ваше запрошення на засідання комітету з метою проведення опитування не мало б наслідком відновлення Вашого порушеного права на повагу до гідності та честі. Стаття 297 Цивільного кодексу України передбачає, що фізична особа має право звернутися до суду з позовом про захист її гідності та честі. Відтак, належним способом захисту Ваших прав буде звернення до суду з відповідним позовом проти осіб, які допускали висловлювання, що посягнули на Вашу гідність та честь", - запропонувала Василевська-Смаглюк.
Нагадаємо
Сосєдка заявила, що готова публічно розповісти, як Гетманцев знищив її банк, та закликала Президента України Володимира Зеленського захистити український бізнес від свавілля голови податкового комітету Ради.
Зокрема, Сосєдка заявила, що готова виступити на засіданні Ради з питань підтримки бізнесу при Президентові. Вона звернулась до членів ради В’ячеслава Климова, Артема Бородатюка, Олега Гороховського, Костянтина Єфименка, Тараса Кицмея, Олександра Конотопського та Дмитра Олійника, а також Юлію Свириденко з проханням запросити її на засідання.