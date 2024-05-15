Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на ГетманцеваЭксклюзив
Из северных районов Харьковской области удалось эвакуировать более 7 тыс. человек
Экстренные отключения света в Киеве и в ряде областей - отменены
В результате серии обстрелов рф Харьковщины за сутки один человек погиб и 24 пострадали
Почти 450 000 человек покинули Рафах на юге сектора Газа за неделю - ООН
В районе аэродрома Бельбек под оккупированным Севастополем ночью было громко, местные говорят, до сих пор "что-то горит"
В подмосковье горела электроподстанция воинской части фбс
путин перед визитом в Пекин поддержал мирный план Китая
В результате российских обстрелов один погибший, один раненый в Херсонской области
Израиль и Египет обменялись обвинениями из-за блокирования помощи Газе в Рафахе
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Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Депутат Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице Конкорд Банка Елене Соседке подать в суд на Даниила Гетманцева за клевету после того, как он назвал акционеров банка "не украинцами".
Из северных районов Харьковской области удалось эвакуировать более 7 тыс. человек
Волонтеры и правоохранители эвакуировали более 3 100 человек из северных районов Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия, в том числе около 1 100 человек из Волчанска и сел, расположенных непосредственно на линии соприкосновения.
Экстренные отключения света в Киеве и в ряде областей - отменены
По состоянию на 9:00 15 мая экстренные отключения электроэнергии в Киеве, Киевской области, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отменены, но ситуация в энергосистеме остается крайне сложной.
В результате серии обстрелов рф Харьковщины за сутки один человек погиб и 24 пострадали
Один человек погиб и 24 пострадали в результате серии обстрелов со стороны россии в Харьковской области 14 мая. Были повреждены жилые дома, учебное заведение и гражданские автомобили.
Почти 450 000 человек покинули Рафах на юге сектора Газа за неделю - ООН
Почти 450 000 палестинцев покинули Рафах на юге сектора Газа за неделю.
В районе аэродрома Бельбек под оккупированным Севастополем ночью было громко, местные говорят, до сих пор "что-то горит"
Прошлой ночью в районе аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму были зафиксированы взрывы и, как утверждает мо рф, была активность российской противовоздушной обороны, а на спутниковых снимках зафиксированы пожары в районе взлетно-посадочной полосы аэродрома и мест стоянки самолетов.
В подмосковье горела электроподстанция воинской части фбс
В российском городе балашиха загорелась электроподстанция воинской части фсб и завода военной техники. российские власти говорят, причиной стало якобы "короткое замыкание".
путин перед визитом в Пекин поддержал мирный план Китая
путин поддерживает план Китая по урегулированию войны в Украине, заявляя, что Пекин понимает конфликт.
В результате российских обстрелов один погибший, один раненый в Херсонской области
Российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов Херсонской области, в результате чего 1 мирный житель погиб, 1 получил ранения, повреждены частный дом и склад.
Израиль и Египет обменялись обвинениями из-за блокирования помощи Газе в Рафахе
Израиль и Египет обменялись обвинениями из-за блокирования гуманитарной помощи для Газы на контрольно-пропускном пункте Рафах, причем Израиль призвал Египет вновь открыть КПП, а Египет осудил попытки Израиля переложить вину за кризис.