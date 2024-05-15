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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  5635 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  125228 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  125525 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  153475 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  151846 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  130649 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175486 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210558 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  215055 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206111 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

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В подмосковье горела электроподстанция воинской части фбс

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Публикации

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  298747 просмотра
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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  347912 просмотра
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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  357277 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Депутат Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице Конкорд Банка Елене Соседке подать в суд на Даниила Гетманцева за клевету после того, как он назвал акционеров банка "не украинцами".

Экономика •   •  5635 просмотра
Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Из северных районов Харьковской области удалось эвакуировать более 7 тыс. человек

Волонтеры и правоохранители эвакуировали более 3 100 человек из северных районов Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия, в том числе около 1 100 человек из Волчанска и сел, расположенных непосредственно на линии соприкосновения.

Общество •   •  2641 просмотра
Из северных районов Харьковской области удалось эвакуировать более 7 тыс. человек

Экстренные отключения света в Киеве и в ряде областей - отменены

По состоянию на 9:00 15 мая экстренные отключения электроэнергии в Киеве, Киевской области, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отменены, но ситуация в энергосистеме остается крайне сложной.

Общество •   •  4723 просмотра
Экстренные отключения света в Киеве и в ряде областей - отменены

В результате серии обстрелов рф Харьковщины за сутки один человек погиб и 24 пострадали

Один человек погиб и 24 пострадали в результате серии обстрелов со стороны россии в Харьковской области 14 мая. Были повреждены жилые дома, учебное заведение и гражданские автомобили.

Война •   •  6682 просмотра
В результате серии обстрелов рф Харьковщины за сутки один человек погиб и 24 пострадали

Почти 450 000 человек покинули Рафах на юге сектора Газа за неделю - ООН

Почти 450 000 палестинцев покинули Рафах на юге сектора Газа за неделю.

Новости Мира •   •  4677 просмотра
Почти 450 000 человек покинули Рафах на юге сектора Газа за неделю - ООН

В районе аэродрома Бельбек под оккупированным Севастополем ночью было громко, местные говорят, до сих пор "что-то горит"

Прошлой ночью в районе аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму были зафиксированы взрывы и, как утверждает мо рф, была активность российской противовоздушной обороны, а на спутниковых снимках зафиксированы пожары в районе взлетно-посадочной полосы аэродрома и мест стоянки самолетов.

Война •   •  8277 просмотра
В районе аэродрома Бельбек под оккупированным Севастополем ночью было громко, местные говорят, до сих пор "что-то горит"

В подмосковье горела электроподстанция воинской части фбс

В российском городе балашиха загорелась электроподстанция воинской части фсб и завода военной техники. российские власти говорят, причиной стало якобы "короткое замыкание".

Новости Мира •   •  7727 просмотра
В подмосковье горела электроподстанция воинской части фбс

путин перед визитом в Пекин поддержал мирный план Китая

путин поддерживает план Китая по урегулированию войны в Украине, заявляя, что Пекин понимает конфликт.

Война •   •  13130 просмотра
путин перед визитом в Пекин поддержал мирный план Китая

В результате российских обстрелов один погибший, один раненый в Херсонской области

Российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов Херсонской области, в результате чего 1 мирный житель погиб, 1 получил ранения, повреждены частный дом и склад.

Война •   •  10052 просмотра
В результате российских обстрелов один погибший, один раненый в Херсонской области

Израиль и Египет обменялись обвинениями из-за блокирования помощи Газе в Рафахе

Израиль и Египет обменялись обвинениями из-за блокирования гуманитарной помощи для Газы на контрольно-пропускном пункте Рафах, причем Израиль призвал Египет вновь открыть КПП, а Египет осудил попытки Израиля переложить вину за кризис.

Война •   •  14823 просмотра
Израиль и Египет обменялись обвинениями из-за блокирования помощи Газе в Рафахе