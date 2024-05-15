Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Член Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" Елене Соседке обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства против главы налогового комитета Даниила Гетманцева, передает УНН.

Ранее Гетманцев назвал "не украинцами" акционеров банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации, и давал указания их преследовать во время заседания комитета 2 февраля. В ответ соучредитель "Конкорда" Елена Соседка отметила, что против акционеров банка нет ни одного уголовного производства ни в одном правоохранительном органе. По ее словам, акционеры "Конкорда" отдавали большую часть прибыли своего банка на ВСУ и продолжают это делать.

Елена Соседка также предложила Гетманцеву пригласить ее на заседание комитета и сказать ей в лицо, что акционеры банка не украинцы. "Я готова ответить на любой ваш вопрос", - добавила Соседка. После этого она направила официальные обращения председателю и членам налогового комитета Рады.

"Считаю, что Ваше приглашение на заседание комитета с целью проведения опроса не имело бы следствием восстановления Вашего нарушенного права на уважение достоинства и чести. Статья 297 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что физическое лицо имеет право обратиться в суд с иском о защите его достоинства и чести. Следовательно, надлежащим способом защиты Ваших прав будет обращение в суд с соответствующим иском против лиц, которые допускали высказывания, посягнувшие на Ваше достоинство и честь", - предложила Василевская-Смаглюк.

Напомним

Соседка заявила, что готова публично рассказать, как Гетманцев уничтожил ее банк, и призвала Президента Украины Владимира Зеленского защитить украинский бизнес от произвола главы налогового комитета Рады.

В частности, Соседка заявила, что готова выступить на заседании Совета по вопросам поддержки бизнеса при Президенте. Она обратилась к членам совета Вячеславу Климову, Артему Бородатюку, Олегу Гороховскому, Константину Ефименко, Тарасу Кицмею, Александру Конотопскому и Дмитрию Олейнику, а также Юлии Свириденко с просьбой пригласить ее на заседание.