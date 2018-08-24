США і Китай завершили в Вашингтоні дводенні переговори з торгівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Представники Сполучених Штатів та Китаю в четвер завершили дводенні переговори щодо врегулювання торговельних питань, про підсумки консультацій члени делегацій доповідатимуть керівництву. Про це йдеться в поширеній заяві заступника прес-секретаря Білого дому Ліндсі Уолтерс, повідомляє УНН.
“Ми завершили дводенні дискусії зі своїми колегами з Китаю, а також обмінялися думками щодо того, як домогтися чесності, балансу та взаємності в економічних відносинах, в тому числі шляхом відповіді на структурні питання в Китаї, викладені в 301-й статті (американського закону про торгівлю 1974 року) ”, - йдеться в документі.
“Ми висловлюємо вдячність китайській делегації за те, що вона прибула в США для проведення цих зустрічей. Делегація США проведе брифінг для свого начальства з приводу дискусій”, — зазначила Уолтерс, при цьому не згадавши про те, чи вдалося сторонам прийти до якого-небудь консенсусу з приводу рішення нинішніх проблем в торгових відносинах. Китайська делегація на чолі з заступником міністра комерції КНР Ван Шоувенем знаходиться у Вашингтоні з 22 серпня.
Як повідомляв УНН, уряд Китаю в четвер ввів мита у відповідь в 25% на американський імпорт загальною вартістю 16 млрд доларів. Про це повідомило Центральне телебачення Китаю.