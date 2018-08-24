США и Китай завершили в Вашингтоне двухдневные переговоры по торговле

“Мы завершили двухдневные дискуссии со своими коллегами из Китая, а также обменялись мнением относительно того, как добиться честности, баланса и взаимности в экономических отношениях, в том числе путем ответа на структурные вопросы в Китае, изложенные в 301-й статье (американского закона о торговле 1974 года)”, — говорится в документе.

“Мы выражаем признательность китайской делегации за то, что она прибыла в США для проведения этих встреч. Делегация США проведет брифинг для своего начальства по поводу дискуссий”, — отметила Уолтерс, при этом не упомянув о том, удалось ли сторонам прийти к какому-либо консенсусу по поводу решения нынешних проблем в торговых отношениях. Китайская делегация во главе с заместителем министра коммерции КНР Ван Шоувэнем находится в Вашингтоне с 22 августа.

Как сообщал УНН, правительство Китая в четверг ввел пошлины в ответ в 25% на американский импорт общей стоимостью 16 млрд долларов. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.