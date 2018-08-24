Під час пожежі на Дніпропетровщині постраждав літній чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У місті Марганець Дніпропетровської області на пожежі постраждав літній чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Дніпропетровській області.
23 серпня о 18:45 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у квартирі по вулиці Київській міста Марганець.
“За вказаною адресою направлено чергове відділення 44 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла у двокімнатній квартирі, розташованій на п’ятому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Вогнем пошкоджено балконну раму та домашні речі в квартирі на загальні площі 10м.кв.”, — вказано у повідомленні рятувальників.
Пожежу локалізовано о 19:05 та ліквідовано о 19:15.
“На пожежі отримав отруєння продуктами горіння власник квартири — чоловік 1939 року народження. Працівниками швидкої медичної допомоги постраждалого госпіталізовано до Марганецької міської лікарні”, — повідомили у ДСНС.
До гасіння займання залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.
Як повідомляв УНН, масштабна пожежа сталася на підприємстві у Харківській області.