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Во время пожара в Днепропетровской пострадал пожилой мужчина

Киев • УНН

 • 8220 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В городе Марганец Днепропетровской области на пожаре пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области.

Во время пожара в Днепропетровской пострадал пожилой мужчина

23 августа в 18:45 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Киевской города Марганец.

“По указанному адресу направлено дежурное отделение 44 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в двухкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже 5-этажного жилого дома. Огнем повреждено балконную раму и домашние вещи в квартире на общие площади 10м.кв.”, — указано в сообщении спасателей.

Пожар локализован в 19:05 и ликвидирован в 19:15.

“На пожаре получил отравление продуктами горения владелец квартиры — мужчина 1939 года рождения. Работниками скорой медицинской помощи пострадавший госпитализирован в Марганецкую городскую больницу”, — сообщили в ГСЧС.

К тушению пожара привлечены 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Как сообщал УНН, крупный пожар произошел на предприятии в Харьковской области.

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