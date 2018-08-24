Вернидуб про вилучення Ледньова в ЛЄ: у нього були сльози в перерві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Головний тренер луганської “Зорі” дав свій коментар до першого матчу раунду плей-офф Ліги Європи проти німецького “РБ Лейпциг”, повідомляє УНН з посиланням на сайт луганчан.
“В „Лейпцигу“ багато молодих хлопців, але це хлопці, які коштують чималих грошей. І у яких йде дуже серйозний селекційний відбір. Проте, ми показали, що ми — теж команда. Сумно, що стався такий випадок з нашим гравцем, з молодим Богданом Ледньовим. На 16-й хвилині ми залишилися вдесятьох, проте, ми здорово оборонялися. Але не тільки оборонялися, але і дуже добре виходили в контратаки. Були теж моменти, теж могли забити. Найважливіше, що ми не відбивалися, а грали в футбол. Це найважливіше. Тому, повторюся, як і в грі з „Брагою“ ми тут зіграли 1:1, і зараз скажу, що рахунок 0:0 дає шанси що нам, що „Лейпцигу“ 50 на 50”, — заявив коуч.
Також Вернидуб охарактеризував вилучення молодого Богдана Ледньова у першій 20-хвилинці гри.
“Так, було порушення, але як би там боляче не було, суддя вже свиснув, тим більше, поставив штрафний в їх ворота. Навіщо вибрикуватися? Це не правильно. Але я все одно потиснув руку Богдану, підтримав його, тому що ви не бачили, а я бачив його в перерві — у нього сльози на очах, переживання”, — підкреслив український фахівець.
Як повідомляв УНН, “Зоря” попри гру у меншості більше однієї години зберегла свої ворота в недоторканості (0:0).