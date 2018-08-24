Вернидуб об удалении Леднева в ЛЕ: у него были слезы в перерыве

“В „Лейпциге“ много молодых ребят, но это ребята, которые стоят немалых денег. И в которых идет очень серьезный селекционный отбор. Однако, мы показали, что мы — тоже команда. Печально, что произошел такой случай с нашим игроком, с молодым Богданом Ледневым. На 16-й минуте мы остались вдесятером, однако, мы здорово оборонялись. Но не только оборонялись, но и очень хорошо выходили в контратаки. Были тоже моменты, тоже могли забить. Самое важное, что мы не отражались, а играли в футбол. Это самое важное. Поэтому, повторюсь, как и в игре с „Брагой“ мы здесь сыграли 1:1, и сейчас скажу, что счет 0: 0 дает шансы что нам, что „Лейпцигу“ 50 на 50”, — заявил коуч.

Также Вернидуб охарактеризовал удаление молодого Богдана Леднева в первой 20-минутке игры.

“Да, было нарушение, но как бы там больно не было, судья уже свистнул, тем более, поставил штрафной в их ворота. Зачем выдергиватся? Это не правильно. Но я все одно пожал руку Богдану, поддержал его, потому что вы не видели, а я видел его в перерыве — у него слезы на глазах, переживания”, — подчеркнул украинский специалист.

Как сообщал УНН, “Заря” несмотря на игру во меньшинстве более одного часа сохранила свои ворота в неприкосновенности (0:0).