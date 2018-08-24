У Києві презентували новий мото-патруль поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Перша група столичних патрульних поліцейських завершила курс навчання у канадських інструкторів і готова почати патрулювання київських вулиць на мотоциклах. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
“Сьогодні, 23 серпня, 16 столичних патрульних поліцейських отримали сертифікати інструкторів, завершивши двомісячний спеціалізований курс керування мототранспортом”, — вказано у повідомленні правоохоронців.
Сертифікати інструкторам вручили начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції Євгеній Жуков та Посол Канади в Україні Роман Ващук. За словами Євгенія Жукова, основною функцією нового підрозділу патрульних на мотоциклах стане прибуття до важкодоступних місць — тобто туди, куди довго не зможе прибути автомобільний патруль. В основному йдеться про швидкий приїзд патрульних на місце ДТП — для надання допомоги потерпілим, оформлення необхідних документів, регулювання потоку транспорту в місці ДТП і так далі.
У відомстві зазначили, що усі “мотопатрульні” мають досвід їзди на мотоциклах — перед навчанням вони пройшли відбір, після якого були допущені до проходження курсів. Їхню підготовку здійснювали канадські інструктори.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва виставили на огляд українську військову техніку.