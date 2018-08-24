В Киеве презентовали новый мото-патруль полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Первая группа столичных патрульных полицейских завершила курс обучения у канадских инструкторов и готова начать патрулирование киевских улиц на мотоциклах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
“Сегодня, 23 августа, 16 столичных патрульных полицейских получили сертификаты инструкторов, завершив двухмесячный специализированный курс управления мототранспортом”, — указано в сообщении правоохранителей.
Сертификаты инструкторам вручили начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Евгений Жуков и Посол Канады в Украине Роман Ващук. По словам Евгения Жукова, основной функцией нового подразделения патрульных на мотоциклах станет прибытие в труднодоступные места — то есть туда, куда долго не сможет прибыть автомобильный патруль. В основном речь идет о скором приезде патрульных на место ДТП — для оказания помощи пострадавшим, оформление необходимых документов, регулирования потока транспорта в месте ДТП и так далее.
В ведомстве отметили, что все “мотопатрульные” имеют опыт езды на мотоциклах — перед обучением они прошли отбор, после которого были допущены к прохождению курсов. Их подготовку осуществляли канадские инструкторы.
Как сообщал УНН, в центре Киева выставили на обозрение украинскую военную технику.