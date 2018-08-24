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ЗМІ: Ілон Маск найняв банк для консультацій з викупу акцій Tesla

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Глава Tesla Ілон Маск найняв фахівців американського банку Morgan Stanley для надання йому консультативної допомоги в питанні викупу акцій цієї компанії з метою перетворення її в приватне підприємство закритого типу. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Bloomberg.

ЗМІ: Ілон Маск найняв банк для консультацій з викупу акцій Tesla

Воно уточнює, що консультанти Morgan Stanley будуть допомагати не Tesla, а саме Маску в цьому підприємстві. Банк в четвер призупинив оцінку котирувань виробника. Пояснень цього кроку не було, уточнює Bloomberg.

7 серпня в Twitter Маск написав, що розглядає можливість викупу акцій компанії з розрахунку 420 доларів за акцію. Пізніше на сайті Tesla підприємець, частка якого в компанії складає близько 20%, розмістив роз’яснення, адресоване співробітникам компанії, які є акціонерами. За його словами, висунута ініціатива дає можливість вибору: ті, хто мають пакет акцій, можуть залишитися в компанії в якості інвесторів, або вони зможуть продати акції за курсом 420, тобто з 20-процентною премією.

Як повідомляв УНН, біржовий регулятор США перевіряє заяви Маска про можливість викупу акцій Tesla.

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