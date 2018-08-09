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Біржовий регулятор США перевіряє заяви Маска про можливість викупу акцій Tesla

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Федеральна Комісія з цінних паперів і бірж США проводить перевірку за фактом озвученої головою виробника електромобілів Tesla Ілона Маском пропозиції викупити акції компанії. Про це повідомила в середу в електронній версії газета The Wall Street Journal, інформує УНН.

Біржовий регулятор США перевіряє заяви Маска про можливість викупу акцій Tesla

За її даними, відомство має намір з’ясувати, чому Маск виступив з цією пропозицією в своєму Twitter, а не в офіційному документі, який повинен був бути переданий в регулюючий орган. Також комісія перевірить, чи відповідає заява Маска дійсності і чи достатньо у нього коштів для здійснення операції з викупу акцій. В іншому випадку це може суперечити існуючим законам про захист прав інвесторів.

У середу на сторінках газети The Wall Street Journal професор Колумбійського університету Джон Коффі, що спеціалізується на питаннях законодавства про операції з цінними паперами, висловив думку, що наміри глави компанії із виробництва електромобілів Tesla Ілона Маска про можливість викупу акцій компанії можуть створити для нього проблеми. Професор зазначає, що якщо Маск не подасть докази наявності достатніх коштів для того, щоб здійснити операцію з викупу акцій, то його заява “можна буде розглядати як маніпуляцію” з котируванням акцій Tesla. Відразу після повідомлення Маска курс акцій Tesla на Нью-йоркській фондовій біржі виріс у вівторок на 7,64% до 368,12 доларів.

Нагадаємо, у вівторок Маск у Twitter повідомив, що розглядає можливість викупу акцій Tesla з розрахунку 420 дол. за акцію. Він додав, що “фінансування забезпечене”. Згодом шість членів ради директорів компанії виступили з заявою про те, що пропозиція Маска про викуп акцій буде вивчено.

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