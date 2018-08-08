Ілон Маск розглядає можливість викупу компанії Tesla за ціною 420 доларів за акцію

“Я розглядаю можливість викупу Tesla з розрахунку 420 доларів за акцію. Фінансування забезпечено”, — уточнив глава компанії. На даний момент котирування цінних паперів Tesla на Нью-йоркській фондовій біржі становлять 368,12 доларів. За торгову сесію даний показник виріс на 26,13 дол. (+7,64%).

Пізніше Ілон Маск в зверненні до співробітників компанії на її сайті повідомив, що рішення про викуп акцій компанії Tesla і перетворенні її в закриту акціонерну компанію ще не прийнято.

“Раніше я оголошував, що розглядаю можливість перетворення Tesla в закриту акціонерну компанію і викупу акцій за ціною 420 дол., — повідомив Маск. — Хочу пояснити причини і те, чому я вважаю цей варіант найкращим для просування вперед. По-перше, остаточне рішення ще не прийнято, але це слід зробити, щоб створити умови, в яких Tesla могла б функціонувати найкращим чином. Будучи акціонерною компанією, ми відчуваємо наслідки значних коливань курсу акцій, що впливає на всіх, хто працює в Tesla і є акціонером”.

Tesla як акціонерна компанія зобов’язана зараз надавати квартальні фінансові звіти, що, на думку Маска, “обертається сильним натиском на компанію на користь прийняття рішень, які можуть бути правильними для одного кварталу, але не обов’язково є найкращими у довгостроковій перспективі”. Він вказав також на “велике число тих, у кого є стимули виступати із нападками на компанію”.

Перетворення Tesla в закриту акціонерну компанію, вважає Маск, “створить можливість вибору: або ті, хто мають пакет акцій, залишаться в компанії в якості інвесторів, або вони зможуть продати акції за курсом 420 дол., тобто з 20% премією”. Маск не виключив, що після того, як Tesla вступить у період “більш прогнозованого зростання, ймовірно, виникнуть умови, щоб знову перетворити її в акціонерну компанію”.

Нагадаємо, компанія Space Exploration Technologies Corp. запустила індонезійський супутник на орбіту вранці у вівторок.