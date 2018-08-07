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SpaceX запустила на орбіту 15-у місію в цьому році

SpaceX запустила на орбіту 15-у місію в цьому році

Київ • УНН

 • 10238 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Компанія Space Exploration Technologies Corp. запустила індонезійський супутник на орбіту вранці у вівторок. Місія компанії Ілона Маска стала вже 15-ю у цьому році, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Цього разу ракета має на меті запуск на орбіту комерційного супутника PT Telkom Indonesia. Вона стартувала з американського штату Флорида. Запуск ознаменував перше повторне використання SpaceX модернізованого першого ступеня Falcon 9 Block 5 — версії його ракети-“робочої конячки”, яка була побудована для щонайменше 10 повторних запусків, з перервами на ремонтні роботи між місіями.

Falcon 9 піднятий з космічного стартового комплексу 40 на базі ВПС США на мисі Канаверал приблизно о 1:18 за місцевим часом. Ракета приблизно за 32 хвилини після запуску має розгорнути Merah Putih — геостаціонарний супутник зв’язку, який надаватиме послуги в Індонезії та інших частинах Південної та Південно-Східної Азії.

Через 8 хвилин після запуску SpaceX спробує приземлити перший етап Falcon 9 на одному зі своїх космічних безпілотних апаратів на ім’я “Звичайно, я все ще люблю тебе”, який дислокується в Атлантичному океані.

SpaceX планує здійснити приблизно 30 повних місій в цьому році. Про це Маск заявив в травні цього року.

Як повідомляв УНН, 4 серпня космічний вантажний корабель Dragon американської компанії SpaceX, який відстикувався в п’ятницю від Міжнародної космічної станції (МКС), приводнився в Тихому океані.

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