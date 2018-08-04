Космічна вантажівка Dragon приводнилася в Тихому океані
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Космічний вантажний корабель Dragon американської компанії SpaceX, який відстикувався в п’ятницю від Міжнародної космічної станції (МКС), приводнився в Тихому океані. Про це йдеться на сторінці SpaceX в Twitter, повідомляє УНН.
“Приводнення Dragon підтверджено”, — наголошується в твіті. Як уточнили в SpaceX, команда фахівців, яка повинна прибути до корабля, вже знаходиться в дорозі.
Dragon відстикувався від орбітального комплексу приблизно в 12:38 за часом Східного узбережжя США (19:27 за Києвом). Корабель доставив на Землю відпрацьовані матеріали і результати деяких наукових експериментів. Dragon приводнився в Тихому океані на північний захід від півострова Каліфорнія. Далі його мають транспортувати в порт Лос-Анджелеса, що займе близько двох діб.
Ракета Falcon 9 з Dragon стартувала з бази ВПС США на мисі Канаверал (штат Флорида) 29 червня. Вантажівка доставила на станцію вантаж масою 2,7 т, включаючи продовольство і матеріали для наукових експериментів. Це була 15-а місія по відправці запасів і обладнання на МКС, здійснена за допомогою Dragon.
Splashdown of Dragon confirmed. Recovery team en route.— SpaceX (@SpaceX) 3 серпня 2018 р.
Як повідомляв УНН, на початку липня космічна вантажівка Dragon зістикувалася з МКС.