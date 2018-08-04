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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 17115 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Космический грузовик Dragon приводнился в Тихом океане

Космический грузовик Dragon приводнился в Тихом океане

Киев  •  УНН

 • 10819 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX, который отстыковался в пятницу от Международной космической станции (МКС), приводнился в Тихом океане. Об этом говорится на странице SpaceX в Twitter, сообщает УНН.

“Приводнение Dragon подтверждено”, — отмечается в твите. Как уточнили в SpaceX, команда специалистов, которая должна прибыть к кораблю, уже находится в пути.

Dragon отстыковался от орбитального комплекса примерно в 12:38 по времени Восточного побережья США (19:27 по Киеву). Корабль доставил на Землю отработанные материалы и результаты некоторых научных экспериментов. Dragon приводнился в Тихом океане к юго-западу от полуострова Калифорния. Далее его должны транспортировать в порт Лос-Анджелеса, что займет около двух суток.

Ракета Falcon 9 с Dragon стартовала с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) 29 июня. Грузовик доставил на станцию груз массой 2,7 т, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов. Это была 15-я миссия по отправке запасов и оборудования на МКС, осуществленная с помощью Dragon.

Splashdown of Dragon confirmed. Recovery team en route.

— SpaceX (@SpaceX) 3 серпня 2018 р.

Как сообщал УНН, в начале июля космический грузовик Dragon состыковалась с МКС.

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