Космічна вантажівка Dragon зістикувалася з МКС

Стиковка була здійснена о 13:54 за київським часом.



Нагадаємо, космічний корабель Crew Dragon, створений компанією SpaceX для екіпажів, пройде випробування в термовакуумній камері в дослідницькому центрі Національного аерокосмічного агентства США імені Джона Гленна в американському штаті Огайо.



Як повідомляв УНН, компанія SpaceX з посадочного комплексу SLC-40 на мисі Канаверал здійснила запуск ракети-носія Falcon 9, яка повинна вивести на орбіту геостаціонарній супутник SES-12.

As the @SpaceX #Dragon moves into orbital night it begins its final approach to the 10 meter capture point. There @Astro_Ricky will command the @CSA_ASC # Canadarm2 to capture Dragon. #AskNASA https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/MRulRV67BG

- Intl. Space Station (@Space_Station) 2 липня 2018 р