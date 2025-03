Космический грузовик Dragon состыковался с МКС

Стыковка была совершена в 13:54 по киевскому времени.



Напомним, космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX для экипажей, пройдет испытания в термовакуумной камере в исследовательский центр Национального аэрокосмического агентства США имени Джона Гленна в американском штате Огайо.



Как сообщал УНН, компания SpaceX с посадочного комплекса SLC-40 на мысе Канаверал осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести на орбиту геостационарный спутник SES-12.

As the @SpaceX #Dragon moves into orbital night it begins its final approach to the 10 meter capture point. There @Astro_Ricky will command the @CSA_ASC #Canadarm2 to capture Dragon. #AskNASA https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/MRulRV67BG

— Intl. Space Station (@Space_Station) 2 июля 2018 г.