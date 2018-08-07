SpaceX запустила на орбиту 15-ю миссию в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Компания Space Exploration Technologies Corp. запустила индонезийский спутник на орбиту утром во вторник. Миссия компании Илона Маска стала уже 15-й в этом году, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
На этот раз цель ракеты — запуск на орбиту коммерческого спутника PT Telkom Indonesia. Она стартовала из американского штата Флорида. Запуск ознаменовал первое повторное использование SpaceX модернизированной первой степени Falcon 9 Block 5 — версии его ракеты-“рабочей лошадки”, которая была построена для не менее 10 повторных запусков, с перерывами на ремонтные работы между миссиями.
Falcon 9 поднят с космического стартового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал примерно в 1:18 по местному времени. Ракета примерно за 32 минуты после запуска должна развернуть Merah Putih — геостационарный спутник связи, который будет предоставлять услуги в Индонезии и других частях Южной и Юго-Восточной Азии.
Через 8 минут после запуска SpaceX попытается приземлить первый этап Falcon 9 на одном из своих космических беспилотных аппаратов с названием “Конечно, я все еще люблю тебя”, который дислоцируется в Атлантическом океане.
SpaceX планирует осуществить примерно 30 полных миссий в этом году. Об этом Маск заявил в мае этого года.
Как сообщал УНН, 4 августа космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX, который отстыковался в пятницу от Международной космической станции (МКС), приводнился в Тихом океане.