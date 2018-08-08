Илон Маск рассматривает возможность выкупа компании Tesla по цене 420 долларов за акцию

“Я рассматриваю возможность выкупа Tesla из расчета 420 долларов за акцию. Финансирование обеспечено”, — уточнил глава компании. На данный момент котировки ценных бумаг Tesla на Нью-Йоркской фондовой бирже составляют 368,12 долларов. За торговую сессию данный показатель вырос на 26,13 долл. (+7,64%).

Позже Маск в обращении к сотрудникам компании на ее сайте сообщил, что решение о выкупе акций компании Tesla и преобразовании её в закрытую акционерную компанию еще не принято.

“Раньше я объявлял, что рассматриваю возможность преобразования Tesla в закрытую акционерную компанию и выкупа акций по цене 420 долл., — сообщил Маск. — Хочу объяснить причины и то, почему я считаю этот вариант лучшим для продвижения вперед. Во-первых, окончательное решение еще не принято, но это следует сделать, чтобы создать условия, в которых Tesla могла бы функционировать наилучшим образом. Будучи акционерной компанией, мы чувствуем последствия значительных колебаний курса акций, влияет на всех, кто работает в Tesla и является акционером”.

Tesla как акционерная компания обязана сейчас предоставлять квартальные финансовые отчеты, что, по мнению Маска, “оборачивается сильным давлением на компанию в пользу принятия решений, которые могут быть правильными для одного квартала, но не обязательно являются лучшими в долгосрочной перспективе”. Он указал также на “большое число тех, у кого есть стимулы выступать с нападками на компанию”.

Преобразование Tesla в закрытую акционерную компанию, считает Маск, “создаст возможность выбора: или те, кто имеют пакет акций, останутся в компании в качестве инвесторов, или они смогут продать акции по курсу 420 долл., то есть с 20% премией”. Маск не исключил, что после того, как Tesla вступит в период “более прогнозируемого роста, вероятно, возникнут условия, чтобы снова превратить ее в акционерную компанию”.

Напомним, компания Space Exploration Technologies Corp. запустила индонезийский спутник на орбиту утром во вторник.