Биржевой регулятор США проверяет заявления Маска о возможности выкупа акций Tesla

Согласно её данным, ведомство намерено выяснить, почему Маск выступил с этим предложением в своем Twitter, а не в официальном документе, который должен был быть передан в регулирующий орган. Также комиссия проверит, соответствует ли заявление Маска действительности и достаточно ли у него средств для совершения сделки по выкупу акций. В противном случае это может противоречить существующим законам о защите прав инвесторов.

В среду на страницах газеты The Wall Street Journal профессор Колумбийского университета Джон Коффи, специализирующаяся на вопросах законодательства об операциях с ценными бумагами, высказал мнение, что намерения главы компании по производству электромобилей Tesla Илона Маска о возможности выкупа акций компании могут создать для него проблемы. Профессор отмечает, что если Маск не представит доказательств наличия достаточных средств для того, чтобы совершить сделку по выкупу акций, то его заявление “можно будет рассматривать как манипуляцию” с котировкой акций Tesla. Сразу после сообщения Маска курс акций Tesla на Нью-Йоркской фондовой биржи вырос во вторник на 7,64% до 368,12 долларов.

Напомним, во вторник Маск в Twitter сообщил, что рассматривает возможность выкупа акций Tesla из расчета 420 долл. за акцию. Он добавил, что “финансирование обеспечено”. Впоследствии шесть членов совета директоров компании выступили с заявлением о том, что предложение Маска о выкупе акций будет изучено.