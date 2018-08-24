СМИ: Маск нанял банк для консультаций по выкупу акций Tesla

Оно уточняет, что консультанты Morgan Stanley будут помогать не Tesla, а именно Маску в этом предприятии. Банк в четверг приостановил оценку котировок производителя. Объяснений этого шага не было, уточняет Bloomberg.

7 августа в Twitter Маск написал , что рассматривает возможность выкупа акций компании из расчета 420 долларов за акцию. Позже на сайте Tesla предприниматель, доля которого в компании составляет около 20%, разместил разъяснение, адресованное сотрудникам компании, которые являются акционерами. По его словам, выдвинутая инициатива дает возможность выбора: те, кто имеют пакет акций, могут остаться в компании в качестве инвесторов, или они смогут продать акции по курсу 420, то есть с 20-процентной премией.

Как сообщал УНН, биржевой регулятор США проверяет заявления Маска о возможности выкупа акций Tesla.