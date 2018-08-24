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СМИ: Маск нанял банк для консультаций по выкупу акций Tesla

Киев • УНН

 • 14215 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Глава Tesla Маск нанял специалистов американского банка Morgan Stanley для предоставления ему консультативной помощи в вопросе выкупа акций этой компании с целью превращения ее в частное предприятие закрытого типа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Bloomberg.

СМИ: Маск нанял банк для консультаций по выкупу акций Tesla

Оно уточняет, что консультанты Morgan Stanley будут помогать не Tesla, а именно Маску в этом предприятии. Банк в четверг приостановил оценку котировок производителя. Объяснений этого шага не было, уточняет Bloomberg.

7 августа в Twitter Маск написал , что рассматривает возможность выкупа акций компании из расчета 420 долларов за акцию. Позже на сайте Tesla предприниматель, доля которого в компании составляет около 20%, разместил разъяснение, адресованное сотрудникам компании, которые являются акционерами. По его словам, выдвинутая инициатива дает возможность выбора: те, кто имеют пакет акций, могут остаться в компании в качестве инвесторов, или они смогут продать акции по курсу 420, то есть с 20-процентной премией.

Как сообщал УНН, биржевой регулятор США проверяет заявления Маска о возможности выкупа акций Tesla.

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