МЗС Франції про загострення ситуації на Донбасі: ми не вважаємо, що буде ескалація, але пильнуємо

Деталі

“Я не вважаю, що буде ескалація ситуації (на Донбасі), але ми залишаємося пильними”, — сказав він в ефірі телеканалу BFM. “Ми сподіваємося, що дискусії в рамках нормандського формату зможуть відновитися в найближчі тижні”, — заявив Бон.

Він нагадав, що “останній раз переговори „нормандської четвірки“ проходили в грудні 2019 року в Парижі”. “Це дозволило забезпечити режим припинення вогню і провести обмін полоненими. Розраховуємо, що такі дискусії в такому форматі зможуть відновитися”, — сказав держсекретар.

Бон розповів, що у вівторок відбулася відеоконференція за участю президента Франції Еммануеля Макрона, президента Росії Володимира Путіна і канцлерки Німеччини Ангели Меркель, які обговорили в тому числі ситуацію на сході України. Як повідомили в Єлисейському палаці за підсумками переговорів, у Парижі і Берліні вважають, що врегулювання кризи в Україні має відбуватися відповідно до мінських угод.

Контекст

Бойовики в п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми в зоні ООС. Внаслідок ворожих обстрілів загинули чотири українських військових, ще двоє отримали поранення.

Зеленський звернувся до лідерів “нормандської четвірки” із закликом зробити все можливе для збереження режиму повного і всеосяжного припинення вогню.