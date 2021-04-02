МИД Франции об обострении ситуации на Донбассе: мы не считаем, что будет эскалация, но следим

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Париж рассчитывает на то, что дискуссии в рамках нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия) смогут возобновиться в ближайшие недели. Об этом заявил в пятницу госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, пишет УНН со ссылкой на эфир телеканала BFMTV.

Детали

“Я не считаю, что будет эскалация ситуации (на Донбассе), но мы остаемся бдительными”, — сказал он в эфире телеканала BFM. “Мы надеемся, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели”, — заявил Бон.

Он напомнил, что “последний раз переговоры „нормандской четверки“ проходили в декабре 2019 года в Париже”. “Это позволило обеспечить режим прекращения огня и провести обмен пленными. Рассчитываем, что такие дискуссии в таком формате смогут возобновиться”, — сказал госсекретарь.

Бон рассказал, что во вторник состоялась видеоконференция с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые обсудили в том числе ситуацию на востоке Украине. Как сообщили в Елисейском дворце по итогам переговоров, в Париже и Берлине считают, что урегулирование кризиса в Украине должно происходить в соответствии с минскими соглашениями.

Контекст

Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС. Вследствие вражеских обстрелов погибли четыре украинских военных, еще двое получили ранения.

Зеленский обратился к лидерам “нормандской четверки” с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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