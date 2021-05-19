МЗС Чехії підтримало зусилля кримськотатарського народу в боротьбі за свободу

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У документі мовиться, що “багато кримських татар, які залишилися і не змирилися з анексією, перебувають у тюрмі як в Криму, так і в Росії”, а “під час допитів їх мучать і вони змушені переносити недостойні умови у своїх камерах”.

При цьому Росія “ігнорує заклики Ради Європи, ООН та інших міжнародних організацій випустити ув’язнених і поважати головні права людей”. Чеське МЗС, йдеться в заяві, “засуджує нехтування прав не лише кримських татар, але й інших переслідуваних українських громадян”.

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Чехія “повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, не визнає нелегальної анексії Криму”, наголосили в МЗС.

Деталі

Чеське міністерство закликає Росію, щоб вона “припинила порушувати права українських громадян, негайно випустила всіх політичних в’язнів, закінчила окупацію українських теренів і дослухалася до закликів міжнародної спільноти виправити ситуацію”.

Нагадаємо

18 травня виповнилося 77 років від часу депортації радянським режимом кримських татар з історичної батьківщини, Кримського півострова. В цей день в Україні і світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу.

18 травня 1944 року радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар із Кримського півострова. За оцінками, протягом наступного року понад 30 тисяч із них загинули від голоду, хвороб та виснаження. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.

Напередодні у Держдепі США пообіцяли участь у “Кримській платформі” та засудили репресії в анексованому Криму.