Президент Чехії Земан вирішив вибачитися за бомбардування Югославії у 1999 році

“Президент республіки Мілош Земан в присутності сербського президента Александара Вучіча публічно вибачився за бомбардування (силами НАТО) Югославії в 1999 році”, — зазначив Овчачек. Він додав, що Земан “особисто попросив у сербського народу вибачення”.

Довідка: Чехія вступила в НАТО 12 березня 1999 року а бомбардування Югославії силами альянсу здійснювалися з 24 березня до 10 червня 1999 року. Земан, який займав у той час пост чеського прем’єр-міністра, різко протестував проти дій НАТО, підкреслюючи історичну і культурну близькість народів Чехії та Югославії. Влада республіки відмовила, зокрема, в посадках на національній території літакам альянсу, які брали участь в операції проти Югославії.

Председнік Републіка Мілош Земан се у прісуствующімі председніка Републіка Олександра Вучіћа особисто јавно Вибачте за бомбардовање тадашње Југославіје 1999. Годіна.

Председнік Републіка чешка Мілош Земан особисто је замолити Српски народ за опроштај. https://t.co/nS2enu37wh

