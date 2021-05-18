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The Guardian

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Президент Чехії Земан вирішив вибачитися за бомбардування Югославії у 1999 році

Київ • УНН

 • 23193 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан у вівторок під час переговорів зі своїм сербським колегою Александаром Вучічем, який перебуває з візитом в Чехії, попросив вибачення за бомбардування Югославії, які НАТО здійснило в 1999 році. Про це повідомив в Twitter прес-секретар чеського лідера Іржі Овчачек, пише УНН з посиланням також на чеське видання Novinky.

Президент Чехії Земан вирішив вибачитися за бомбардування Югославії у 1999 році

Цитата

“Президент республіки Мілош Земан в присутності сербського президента Александара Вучіча публічно вибачився за бомбардування (силами НАТО) Югославії в 1999 році”, — зазначив Овчачек. Він додав, що Земан “особисто попросив у сербського народу вибачення”.

Довідка: Чехія вступила в НАТО 12 березня 1999 року а бомбардування Югославії силами альянсу здійснювалися з 24 березня до 10 червня 1999 року. Земан, який займав у той час пост чеського прем’єр-міністра, різко протестував проти дій НАТО, підкреслюючи історичну і культурну близькість народів Чехії та Югославії. Влада республіки відмовила, зокрема, в посадках на національній території літакам альянсу, які брали участь в операції проти Югославії.

Председнік Републіка Мілош Земан се у прісуствующімі председніка Републіка Олександра Вучіћа особисто јавно Вибачте за бомбардовање тадашње Југославіје 1999. Годіна.
Председнік Републіка чешка Мілош Земан особисто је замолити Српски народ за опроштај. https://t.co/nS2enu37wh

— Embassy of Serbia in the Czech Republic (@SRBinCzech) May 18, 2021

Доповнення

Колишній командувач армією сербів Боснії і Герцеговини Ратко Младич вважає помилковим винесений йому вирок про довічне ув’язнення.

Верховний суд Нідерландів визнав часткову вину королівства за випадки геноциду в Боснії.

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