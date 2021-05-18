Президент Чехии Земан решил извиниться за бомбардировки Югославии в 1999 году
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Чехии Милош Земан во вторник во время переговоров со своим сербским коллегой Александаром Вучичем, находящимся с визитом в Чехии, извинился за бомбардировки Югославии, которые НАТО осуществило в 1999 году. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек, пишет УНН со ссылкой также на чешское издание Novinky.
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“Президент республики Милош Земан в присутствии сербского президента Александара Вучича публично извинился за бомбардировки (силами НАТО) Югославии в 1999 году”, — отметил Овчачек. Он добавил, что Земан “лично попросил у сербского народа прощения”.
Справка: Чехия вступила в НАТО 12 марта 1999 года, а бомбардировки Югославии силами альянса осуществлялись с 24 марта до 10 июня 1999 года. Земан, занимавший в то время пост чешского премьер-министра, резко протестовал против действий НАТО, подчеркивая историческую и культурную близость народов Чехии и Югославии. Власти республики отказали, в частности, в посадках на национальной территории самолетам альянса, участвовавшим в операции против Югославии.
Председник Републике Милош Земан се у присуству председника Републике Александра Вучића лично јавно извинио за бомбардовање тадашње Југославије 1999. године.
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