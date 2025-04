Президент Чехии Земан решил извиниться за бомбардировки Югославии в 1999 году

Цитата

“Президент республики Милош Земан в присутствии сербского президента Александара Вучича публично извинился за бомбардировки (силами НАТО) Югославии в 1999 году”, — отметил Овчачек. Он добавил, что Земан “лично попросил у сербского народа прощения”.

Справка: Чехия вступила в НАТО 12 марта 1999 года, а бомбардировки Югославии силами альянса осуществлялись с 24 марта до 10 июня 1999 года. Земан, занимавший в то время пост чешского премьер-министра, резко протестовал против действий НАТО, подчеркивая историческую и культурную близость народов Чехии и Югославии. Власти республики отказали, в частности, в посадках на национальной территории самолетам альянса, участвовавшим в операции против Югославии.

Председник Републике Милош Земан се у присуству председника Републике Александра Вучића лично јавно извинио за бомбардовање тадашње Југославије 1999. године.

Председник Републике Чешке Милош Земан лично је замолио српски народ за опроштај. https://t.co/nS2enu37wh

Дополнение

Бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младич считает ошибочным вынесенный ему приговор о пожизненном заключении.

Верховный суд Нидерландов признал частичную вину королевства за случаи геноцида в Боснии.