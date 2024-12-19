Зеленский и генсек НАТО обсудили новые системы ПВО и гарантии безопасности для Украины

"В Брюсселе обсудил с Генсеком НАТО укрепление ПВО и гарантии безопасности". Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Основными темами переговоров стали усиление системы противовоздушной обороны Украины и подготовка к обеспечению надежного мира в регионе.

Очень важно использовать эти два дня в Брюсселе, чтобы встретиться со всеми нашими партнерами и иметь одинаковую, что очень важно, не разделенную - одинаковую, общую позицию Европы относительно того, как обезопасить Украину, как укрепить наших людей и, конечно, сделать сильнее нашу армию - заявил Глава государства.

Кроме того, на встрече обсуждалось укрепление украинской ПВО, в частности защита критической инфраструктуры в зимний период, и экономическая поддержка Украины. Речь шла о поставках систем обороны и закупке украинского оружия, что будет способствовать и усилению обороноспособности, и поддержке экономики.

Мы должны делать все необходимое сейчас, чтобы быть уверенными, что, когда речь идет о противовоздушной обороне, о других системах вооружений, мы делаем все возможное, чтобы предоставить все, что в наших силах. Мы знаем о вашей просьбе поставить Украине 19 систем для защиты критической инфраструктуры. Поэтому это все будет на повестке дня - сказал Генсек НАТО.

Рютте ожидает, что Украине будет поставлено 19 систем ПВО для защиты критической инфраструктуры