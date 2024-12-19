Зеленский и генсек НАТО обсудили новые системы ПВО и гарантии безопасности для Украины
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с генсеком НАТО в Брюсселе по усилению противовоздушной обороны. Обсудили поставку 19 систем защиты критической инфраструктуры и экономическую поддержку Украины.
"В Брюсселе обсудил с Генсеком НАТО укрепление ПВО и гарантии безопасности". Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Основными темами переговоров стали усиление системы противовоздушной обороны Украины и подготовка к обеспечению надежного мира в регионе.
Очень важно использовать эти два дня в Брюсселе, чтобы встретиться со всеми нашими партнерами и иметь одинаковую, что очень важно, не разделенную - одинаковую, общую позицию Европы относительно того, как обезопасить Украину, как укрепить наших людей и, конечно, сделать сильнее нашу армию
Кроме того, на встрече обсуждалось укрепление украинской ПВО, в частности защита критической инфраструктуры в зимний период, и экономическая поддержка Украины. Речь шла о поставках систем обороны и закупке украинского оружия, что будет способствовать и усилению обороноспособности, и поддержке экономики.
Мы должны делать все необходимое сейчас, чтобы быть уверенными, что, когда речь идет о противовоздушной обороне, о других системах вооружений, мы делаем все возможное, чтобы предоставить все, что в наших силах. Мы знаем о вашей просьбе поставить Украине 19 систем для защиты критической инфраструктуры. Поэтому это все будет на повестке дня
Рютте ожидает, что Украине будет поставлено 19 систем ПВО для защиты критической инфраструктуры18 дек. 2024, 20:18 • 9824 просмотра