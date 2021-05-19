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МИД Чехии поддержало усилия крымскотатарского народа в борьбе за свободу

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Министерство иностранных дел Чехии в заявлении по Крымскому полуострову, выразило “уважение всем жертвам депортации”. Об этом говорится в заявлении МИД республики от 18 мая, когда исполнилось 77 лет со времени депортации советским режимом крымских татар с исторической родины, передает УНН.

МИД Чехии поддержало усилия крымскотатарского народа в борьбе за свободу

Цитата

В заявлении говорится, что “многие крымские татары, которые остались и не смирились с аннексией, находятся в тюрьме как в Крыму, так и в России”, а “во время допросов их мучают и они вынуждены переносить недостойные условия своих камерах”.

При этом Россия “игнорирует призывы Совета Европы, ООН и других международных организаций выпустить заключенных и уважать главные права людей”. Чешский МИД, говорится в заявлении, “осуждает попрание прав не только крымских татар, но и других преследуемых украинских граждан”.

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Чехия “полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не признает нелегальную аннексию Крыма”, отметили в МИД.

Детали

Чешское министерство призывает Россию, чтобы она “прекратила нарушать права украинских граждан, немедленно выпустила всех политических заключенных, закончила оккупацию украинских земель и прислушалась к призывам международного сообщества исправить ситуацию”.

Напомним

18 мая исполнилось 77 лет со дня депортации советским режимом крымских татар с исторической родины, Крымского полуострова. В этот день в Украине и мире вспоминают жертв геноцида крымскотатарского народа.

18 мая 1944 советская власть начала операцию по депортации более 200 тысяч крымских татар с Крымского полуострова. По оценкам, в течение следующего года более 30 000 из них погибли от голода, болезней и истощения. В Украине депортации крымскотатарского народа признали геноцидом.

Накануне в Госдепе США пообещали участие в “Крымской платформе” и осудили репрессии в аннексированном Крыму.

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