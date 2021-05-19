У Держдепі США пообіцяли участь у "Кримській платформі" та засудили репресії в анексованому Криму

Політико-дипломатичний шлях деокупації Криму передбачає декілька інструментів, серед яких є санкційний тиск. США є однією з провідних держав, яка використовує цей механізм. Кримська платформа має на меті консолідацію міжнародних зусиль, де підтримка США буде запорукою успіху цієї ініціативи.

Додамо

Кримська платформа — дипломатична ініціатива України, у перспективі — міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.

26 лютого 2021 року Володимир Зеленський підписав Указ “Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя”, яким постановив утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні установчого Саміту Кримської платформи. Згідно з документом, МЗС забезпечує координацію участі України в діяльності Кримської платформи.

Головою Організаційного комітету з підготовки установчого Саміту Кримської платформи є міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очікується, що Кримська платформа буде представлена у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Датою проведення установчого Саміту визначено 23 серпня 2021 року, за його підсумками може бути прийнята декларація.