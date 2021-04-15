Підтримка Кримської платформи з боку США є запорукою її успіху - Джапарова

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Еміне Джапарова привернула увагу американської сторони до триваючого погіршення ситуації з правами людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, зокрема про грубі порушення прав людини, згортання свободи слова, утиски релігійних свобод, свободи мирних зібрань та асоціації, та системні переслідування тих, хто виступає проти окупації, правозахисних активістів та журналістів.

"... указ президента РФ №201 як черговий кроку Росії, який позбавив українців права на володіння землею на території тимчасово окупованого Криму", - цитує слова Джапарової пресслужба.

Заступниця міністра підкреслила важливу роль запуску Кримської платформи як одного з інструментів деокупації Криму у ході установчого Саміту у Києві 23 серпня.

"Росія докладає усіх зусиль для зриву цієї ініціативи України. Однією із цілей останньої ескалації Росією ситуації вздовж кордону з Україною та в Азово-Чорноморській акваторії є саме дискредитація Кримської платформи", - зазначила Еміне Джапарова.

Заступницею Державного секретаря США Кара МакДональд підтвердила незмінність підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та наголосила на заходах, які вживаються США у цьому зв’язку, в тому числі у співпраці з партнерами в рамках G7 та НАТО, у відповідь на ескалацію ситуації з боку РФ.

"Політико-дипломатичний шлях деокупації Криму передбачає декілька інструментів, серед яких є санкційний тиск. США є однією з провідних держав, яка використовує цей механізм. Кримська платформа має на меті консолідацію міжнародних зусиль, де підтримка США буде запорукою успіху цієї ініціативи".

Додамо

Кримська платформа — дипломатична ініціатива України, у перспективі — міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.

26 лютого 2021 року Володимир Зеленський підписав Указ "Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", яким постановив утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні установчого Саміту Кримської платформи. Згідно з документом, МЗС забезпечує координацію участі України в діяльності Кримської платформи.

Головою Організаційного комітету з підготовки установчого Саміту Кримської платформи є міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очікується, що Кримська платформа буде представлена у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Датою проведення установчого Саміту визначено 23 серпня 2021 року, за його підсумками може бути прийнята декларація.