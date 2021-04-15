Поддержка Крымской платформы со стороны США является залогом ее успеха - Джапарова

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Политико-дипломатический путь деоккупации Крыма предусматривает несколько инструментов, среди которых санкционное давление. США является одной из ведущих стран, которая использует этот механизм. Крымская платформа имеет целью консолидацию международных усилий, где поддержка США будет залогом успеха этой инициативы. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время видеовстречи с заместителем Государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Карой МакДональд. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.