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В Госдепе США пообещали участие в "Крымской платформе" и осудили репрессии в аннексированном Крыму

Киев • УНН

 • 18432 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. США осудили нарушения Российской Федерацией прав человека в аннексированном Крыму. Соединенные Штаты также пообещали принять участие в первом саммите “Крымской платформы”, который состоится в конце августа. Об этом 18 мая в Twitter написал госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с годовщиной депортации крымских татар, передает УНН.

В Госдепе США пообещали участие в "Крымской платформе" и осудили репрессии в аннексированном Крыму

Цитата

“Мы осуждаем нарушения (прав человека) Россией в (оккупированном) Крыму, особенно 18 мая, когда вспоминают 77-ю годовщину депортации Сталиным множества крымских татар из родного полуострова. Мы ожидаем будущее участие в саммите” Крымской платформы “в августе. Крым — это Украина ”, - написал Блинкен.

Напомним

Политико-дипломатический путь деоккупации Крыму предусматривает несколько инструментов, среди которых санкционный давление. США является одной из ведущих держав, которая использует этот механизм. Крымская платформа имеет целью консолидацию международных усилий, где поддержка США будет залогом успеха этой инициативы.

Добавим

Крымская платформа — дипломатическая инициатива Украины, в перспективе — международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

26 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал Указ “Об отдельных мерах, направленных на деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя”, которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы.

Председателем Организационного комитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ожидается, что Крымская платформа будет представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021, по его итогам может быть принята декларация.

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