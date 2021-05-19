В Госдепе США пообещали участие в "Крымской платформе" и осудили репрессии в аннексированном Крыму

Политико-дипломатический путь деоккупации Крыму предусматривает несколько инструментов, среди которых санкционный давление. США является одной из ведущих держав, которая использует этот механизм. Крымская платформа имеет целью консолидацию международных усилий, где поддержка США будет залогом успеха этой инициативы.

Добавим

Крымская платформа — дипломатическая инициатива Украины, в перспективе — международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

26 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал Указ “Об отдельных мерах, направленных на деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя”, которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы.

Председателем Организационного комитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ожидается, что Крымская платформа будет представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021, по его итогам может быть принята декларация.