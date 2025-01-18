МВС розробило законопроєкт для полегшення розслідувань справ про зниклих безвісти

МВС України повідомило, що у співпраці з Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та народними депутатами розробило законопроєкт, що полегшить комунікацію з органами досудового розслідування у справах щодо зниклих безвісти, пише УНН.

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Про розробку законопроекту повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драпʼятий.

Зокрема, наразі існує норма, що досудове розслідування у таких справах здійснюється слідчим за місцем вчинення кримінального правопорушення. Однак, більшість випадків зникнення осіб безвісти припадає на регіони, де ведуться активні бойові дії - зазначає МВС.

Зокрема, розслідування у таких випадках буде визначати прокурор, за місцем проживання чи перебування заявника. Ця норма діятиме під час воєнного стану та протягом трьох років після його завершення.

Наприклад, якщо людина зникла безвісти у Донецькій області, а її рідні перебувають у Закарпатській, вони зможуть подати заяву до місцевої поліції за рішенням прокурора - пояснює МВС.

Нагадаємо

Міноборони України повідомило, що законопроєкт про терміни служби приймуть лише після підготовки підрозділів для заміни воюючих на фронті. Перший заступник міністра оборони підкреслив, що інших варіантів не існує.