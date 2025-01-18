МВД разработало законопроект для облегчения расследований дел о пропавших без вести

ukenru
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева
12:05 • 106296 просмотра

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие
18 января, 07:00 • 129790 просмотра

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 143739 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17 января, 17:25 • 128267 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
17 января, 16:00 • 156372 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Эксклюзив
Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
17 января, 15:36 • 123266 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
17 января, 13:14 • 112981 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 114785 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
17 января, 10:30 • 107037 просмотра

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

Эксклюзив
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
17 января, 07:39 • 172605 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве после утренней атаки рф восстановили водоснабжение

В Киеве после утренней атаки рф восстановили водоснабжение

18 января, 07:49 • 55024 просмотра
Через банковскую аферу с недвижимостью "на бумаге" вкладчиков обманули на 90 миллионов - полиция

Через банковскую аферу с недвижимостью "на бумаге" вкладчиков обманули на 90 миллионов - полиция

18 января, 08:40 • 61477 просмотра
Зеленский отреагировал на ракетные удары рф по Киеву и Запорожью: показал последствия

Зеленский отреагировал на ракетные удары рф по Киеву и Запорожью: показал последствия

18 января, 09:29 • 61665 просмотра
СБУ сообщила о подозрении бывшему ведущему каналов Медведчука и Мураева: о ком идет речь

СБУ сообщила о подозрении бывшему ведущему каналов Медведчука и Мураева: о ком идет речь

18 января, 09:50 • 47800 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

12:59 • 34424 просмотра
публикации
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

12:05 • 106296 просмотра
Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

18 января, 07:00 • 129790 просмотра
Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

18 января, 04:30 • 119853 просмотра
Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

17 января, 16:00 • 156372 просмотра
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

17 января, 07:39 • 172605 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

13:12 • 30847 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

12:59 • 34424 просмотра
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

17 января, 18:33 • 143739 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

17 января, 16:14 • 113075 просмотра
Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

17 января, 12:59 • 124504 просмотра
Актуальное
МВД разработало законопроект для облегчения расследований дел о пропавших без вести

МВД разработало законопроект для облегчения расследований дел о пропавших без вести

Киев  •  УНН

 • 11620 просмотра

Read in English

МВД разработало законопроект для упрощения коммуникации с органами досудебного расследования по делам пропавших без вести. Заявления можно будет подавать по месту жительства заявителя, а не по месту исчезновения лица.

МВД Украины сообщило, что в сотрудничестве с Уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и народными депутатами разработало законопроект, который облегчит коммуникацию с органами досудебного расследования по делам о пропавших без вести, пишет УНН.

Детали

О разработке законопроекта сообщил заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпятый.

В частности, сейчас существует норма, что досудебное расследование по таким делам осуществляется следователем по месту совершения уголовного преступления. Однако, большинство случаев исчезновения лиц без вести приходится на регионы, где ведутся активные боевые действия

- отмечает МВД.

В частности, расследование в таких случаях будет определять прокурор, по месту жительства или пребывания заявителя. Эта норма будет действовать во время военного положения и в течение трех лет после его завершения.

Например, если человек пропал без вести в Донецкой области, а его родные находятся в Закарпатской, они смогут подать заявление в местную полицию по решению прокурора

- объясняет МВД.

Напомним,

Минобороны Украины сообщило, что законопроект о сроках службы примут только после подготовки подразделений для замены воюющих на фронте. Первый заместитель министра обороны подчеркнул, что других вариантов не существует. 

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
ukrainaУкраина
donetskДонецк

Обратиться по вопросам размещения рекламы