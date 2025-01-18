МВД разработало законопроект для облегчения расследований дел о пропавших без вести

МВД Украины сообщило, что в сотрудничестве с Уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и народными депутатами разработало законопроект, который облегчит коммуникацию с органами досудебного расследования по делам о пропавших без вести, пишет УНН.

Детали

О разработке законопроекта сообщил заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпятый.

В частности, сейчас существует норма, что досудебное расследование по таким делам осуществляется следователем по месту совершения уголовного преступления. Однако, большинство случаев исчезновения лиц без вести приходится на регионы, где ведутся активные боевые действия - отмечает МВД.

В частности, расследование в таких случаях будет определять прокурор, по месту жительства или пребывания заявителя. Эта норма будет действовать во время военного положения и в течение трех лет после его завершения.

Например, если человек пропал без вести в Донецкой области, а его родные находятся в Закарпатской, они смогут подать заявление в местную полицию по решению прокурора - объясняет МВД.

Напомним,

Минобороны Украины сообщило, что законопроект о сроках службы примут только после подготовки подразделений для замены воюющих на фронте. Первый заместитель министра обороны подчеркнул, что других вариантов не существует.