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МВС Латвії безкоштовно передасть українській поліції 12 дронів

Київ • УНН

 • 36041 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Служби внутрішніх справ Латвії передадуть українській поліції 12 дронів. Про це пише DELFI, передає УНН.

МВС Латвії безкоштовно передасть українській поліції 12 дронів

Деталі

Раніше міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс зустрівся з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком. Вони обговорили поточну ситуацію в Україні та допомогу її населенню. Також міністри обговорили досвід роботи органів внутрішніх справ України за умов війни.

Під час зустрічі з Клименком Козловскіс підтвердив, що служби МВС Латвії безкоштовно передадуть Державній поліції України 12 безпілотних літальних апаратів.

Цитата

«Щоб продовжувати надавати необхідну підтримку Україні, МВС Латвії , Державна поліція, Державна прикордонна служба та Державна пожежно-рятувальна служба мають постійні контакти з українськими держустановами», — йдеться у повідомленні.

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