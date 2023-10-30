МВС Латвії безкоштовно передасть українській поліції 12 дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Служби внутрішніх справ Латвії передадуть українській поліції 12 дронів. Про це пише DELFI, передає УНН.
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Раніше міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс зустрівся з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком. Вони обговорили поточну ситуацію в Україні та допомогу її населенню. Також міністри обговорили досвід роботи органів внутрішніх справ України за умов війни.
Під час зустрічі з Клименком Козловскіс підтвердив, що служби МВС Латвії безкоштовно передадуть Державній поліції України 12 безпілотних літальних апаратів.
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«Щоб продовжувати надавати необхідну підтримку Україні, МВС Латвії , Державна поліція, Державна прикордонна служба та Державна пожежно-рятувальна служба мають постійні контакти з українськими держустановами», — йдеться у повідомленні.
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