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МВД Латвии бесплатно передаст украинской полиции 12 дронов

Киев • УНН

 • 36041 просмотра

Киев. 30 октября. УНН. Службы внутренних дел Латвии передадут украинской полиции 12 дронов. Об этом пишет DELFI, передает УНН.

МВД Латвии бесплатно передаст украинской полиции 12 дронов

Детали

Ранее министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис встретился с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко. Они обсудили текущую ситуацию в Украине и помощь ее населению. Также министры обсудили опыт работы органов внутренних дел Украины в условиях войны.

Во время встречи с Клименко Козловскис подтвердил, что службы МВД Латвии бесплатно передадут Государственной полиции Украины 12 беспилотных летательных аппаратов.

Цитата

«Чтобы продолжать оказывать необходимую поддержку Украине, МВД Латвии, Государственная полиция, Государственная пограничная служба и Государственная пожарно-спасательная служба имеют постоянные контакты с украинскими госучреждениями», — говорится в сообщении.

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