МВД Латвии бесплатно передаст украинской полиции 12 дронов
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. Службы внутренних дел Латвии передадут украинской полиции 12 дронов. Об этом пишет DELFI, передает УНН.
Детали
Ранее министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис встретился с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко. Они обсудили текущую ситуацию в Украине и помощь ее населению. Также министры обсудили опыт работы органов внутренних дел Украины в условиях войны.
Во время встречи с Клименко Козловскис подтвердил, что службы МВД Латвии бесплатно передадут Государственной полиции Украины 12 беспилотных летательных аппаратов.
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«Чтобы продолжать оказывать необходимую поддержку Украине, МВД Латвии, Государственная полиция, Государственная пограничная служба и Государственная пожарно-спасательная служба имеют постоянные контакты с украинскими госучреждениями», — говорится в сообщении.
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