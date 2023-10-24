Латвія передала Україні 61 автомобіль швидкої допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Екстрена медична служба Латвії передала Україні 61 вживаний автомобіль. Про це повідомив латвійський мовник LSM, передає УНН.
Деталі
Автомобілі передали латвійській неурядовій організації «Mūsu yjšta», яка забезпечить їх доставку в Україну та доправить українським державним установам – поліції, Міноборони, армії та МОЗ.
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«Латвійська служба екстреної меддопомоги оцінила ресурси, які є в розпорядженні, і необхідні резерви, дійшовши висновку, що частина вживаних транспортних засобів більше не знадобиться, тому їх можна передати», — йдеться у повідомленні.
Доповнення
Про те, що адаптоване транспортне та медичне обладнання є дуже важливим для України, наголосив посол України в Латвії Анатолій Куцеволс під час зустрічі з міністром охорони здоров’я Хоссамом Абу Мері («Нова єдність») на початку жовтня.
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