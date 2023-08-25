Латвія передала Україні ще один вертоліт Мі-17
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Латвія передала Україні ще один гелікоптер Мі-17, повідомила міністерка оборони Латвійської Республіки Інара Мурнієце. Вона заявила, що держава буде підтримувати України до кінця війни, пише УНН.
Цитата
“Національні Збройні Сили Латвії передали в Україну черговий вертоліт Мі-17. Україна успішно воює та повертає собі все нові й нові окуповані території”, - написала вона у X (Twitter).
За словами міністерки оборони, Латвія буде стояти з Україною пліч-о-пліч до повної української перемоги.
Нагадаємо
У червні прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що країна передає Україні весь свій парк вертольотів. Загалом Латвія надала Україні військової допомоги на понад 1% свого ВВП.