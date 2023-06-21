Латвія передає Україні весь свій парк вертольотів - прем'єр

$41.390.02
46.921.07
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 15412 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 20030 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 29347 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 100584 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 172537 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 179605 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 139653 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137151 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87592 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94254 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5.8м/с
33%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 13832 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 17441 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 21385 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 22352 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 16966 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 15404 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 179600 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 237604 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 385810 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 322645 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 14996 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 20108 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 36416 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 32812 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 139653 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Латвія передає Україні весь свій парк вертольотів - прем'єр

Київ • УНН

 • 1260772 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Латвія передає Україні весь свій парк вертольотів, загалом країна надала Україні військової допомоги на понад 1% свого ВВП. Про це заявив під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023) у Лондоні у середу прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш, передає УНН.

Латвія передає Україні весь свій парк вертольотів - прем'єр

Деталі

"Латвія має історію з росією, де ми ніколи не мали жодних ілюзій", - сказав Каріньш.

Тому, з його слів, "наприкінці осені, на початку листопада-грудня, ми ухвалили рішення, що хочемо відправити зброю в Україну". І передусім це стосувалося відправки ПЗРК Stinger Україні.

Цитата

"З того часу наш уряд витратив понад 1,3 відсотка нашого ВВП на різну допомогу Україні, понад 1 відсоток припадає лише на військову допомогу, тож, усі наші Stinger зараз в Україні, у нас був парк гелікоптерів, усі ці вертольоти - останні ще перефарбовуються, відправляємо, щоб вони були придатні для використання та виглядали добре - їдуть в Україну", - повідомив Каріньш.

Доповнення

На конференції у Лондоні 21 червня:

  • США оголосили новий пакет допомоги Україні на 1,3 млрд доларів.
  • Велика Британія оголосила про допомогу Україні на 3 млрд доларів.
  • ЄС запропонував новий фінансовий інструмент для підтримки відбудови України обсягом 50 млрд євро (близько 54,5 млрд дол.).
  • Франція оголосила про надання Україні додаткових 40 млн євро, готує багаторічний пакет допомоги
Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.69
Bitcoin
$84,617.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,245.84
Ethereum
$1,621.35