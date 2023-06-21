Латвія передає Україні весь свій парк вертольотів - прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Латвія передає Україні весь свій парк вертольотів, загалом країна надала Україні військової допомоги на понад 1% свого ВВП. Про це заявив під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023) у Лондоні у середу прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш, передає УНН.
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"Латвія має історію з росією, де ми ніколи не мали жодних ілюзій", - сказав Каріньш.
Тому, з його слів, "наприкінці осені, на початку листопада-грудня, ми ухвалили рішення, що хочемо відправити зброю в Україну". І передусім це стосувалося відправки ПЗРК Stinger Україні.
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"З того часу наш уряд витратив понад 1,3 відсотка нашого ВВП на різну допомогу Україні, понад 1 відсоток припадає лише на військову допомогу, тож, усі наші Stinger зараз в Україні, у нас був парк гелікоптерів, усі ці вертольоти - останні ще перефарбовуються, відправляємо, щоб вони були придатні для використання та виглядали добре - їдуть в Україну", - повідомив Каріньш.
Доповнення
На конференції у Лондоні 21 червня:
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- США оголосили новий пакет допомоги Україні на 1,3 млрд доларів.
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- Велика Британія оголосила про допомогу Україні на 3 млрд доларів.
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- ЄС запропонував новий фінансовий інструмент для підтримки відбудови України обсягом 50 млрд євро (близько 54,5 млрд дол.).
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- Франція оголосила про надання Україні додаткових 40 млн євро, готує багаторічний пакет допомоги
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