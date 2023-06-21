Латвия передает Украине весь свой парк вертолетов - премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Латвия передает Украине весь свой парк вертолетов, в целом страна предоставила Украине военной помощи на более 1% своего ВВП. Об этом заявил во время выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023) в Лондоне в среду премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает УНН.
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"Латвия имеет историю с россией, где мы никогда не имели никаких иллюзий", - сказал Кариньш.
Поэтому, по его словам, "в конце осени, в начале ноября-декабря, мы приняли решение, что хотим отправить оружие в Украину". И прежде всего это касалось отправки ПЗРК Stinger Украине.
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"С тех пор наше правительство потратило более 1,3 процента нашего ВВП на различную помощь Украине, более 1 процента приходится только на военную помощь, и все наши Stinger сейчас в Украине, у нас был парк вертолетов, все эти вертолеты - последние еще перекрашиваются, отправляем, чтобы они были пригодны для использования и выглядели хорошо - едут в Украину", - сообщил Кариньш.
Дополнение
На конференции в Лондоне 21 июня:
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- США объявили новый пакет помощи Украине на 1,3 млрд долларов.
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- Великобритания объявила о помощи Украине на 3 млрд долларов.
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- ЕС предложил новый финансовый инструмент для поддержки восстановления Украины в размере 50 млрд евро (около 54,5 млрд долл.).
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- Франция объявила о предоставлении Украине дополнительных 40 млн евро, готовит многолетний пакет помощи
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