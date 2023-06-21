Латвия передает Украине весь свой парк вертолетов - премьер

Детали

"Латвия имеет историю с россией, где мы никогда не имели никаких иллюзий", - сказал Кариньш.

Поэтому, по его словам, "в конце осени, в начале ноября-декабря, мы приняли решение, что хотим отправить оружие в Украину". И прежде всего это касалось отправки ПЗРК Stinger Украине.

Цитата

"С тех пор наше правительство потратило более 1,3 процента нашего ВВП на различную помощь Украине, более 1 процента приходится только на военную помощь, и все наши Stinger сейчас в Украине, у нас был парк вертолетов, все эти вертолеты - последние еще перекрашиваются, отправляем, чтобы они были пригодны для использования и выглядели хорошо - едут в Украину", - сообщил Кариньш.

Дополнение

На конференции в Лондоне 21 июня: