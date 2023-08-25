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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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Латвия передала Украине еще один вертолет Ми-17

Латвия передала Украине еще один вертолет Ми-17

Киев • УНН

 • 468366 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Латвия передала Украине еще один вертолет Ми-17, сообщила министр обороны Латвийской Республики Инара Мурниеце. Она заявила, что государство будет поддерживать Украину до конца войны, пишет УНН.

Цитата

“Национальные Вооруженные Силы Латвии передали в Украину очередной вертолет Ми-17. Украина успешно воюет и возвращает себе все новые и новые оккупированные территории”, - написала она в X (Twitter).

По словам министра обороны, Латвия будет стоять с Украиной бок о бок до полной украинской победы.

В июне премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна передает Украине весь свой парк вертолетов. В целом Латвия предоставила Украине военной помощи на более 1% своего ВВП.

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