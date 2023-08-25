Латвия передала Украине еще один вертолет Ми-17
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Латвия передала Украине еще один вертолет Ми-17, сообщила министр обороны Латвийской Республики Инара Мурниеце. Она заявила, что государство будет поддерживать Украину до конца войны, пишет УНН.
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“Национальные Вооруженные Силы Латвии передали в Украину очередной вертолет Ми-17. Украина успешно воюет и возвращает себе все новые и новые оккупированные территории”, - написала она в X (Twitter).
По словам министра обороны, Латвия будет стоять с Украиной бок о бок до полной украинской победы.
В июне премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна передает Украине весь свой парк вертолетов. В целом Латвия предоставила Украине военной помощи на более 1% своего ВВП.