Латвия передала Украине 61 автомобиль скорой помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Экстренная медицинская служба Латвии передала Украине 61 подержанный автомобиль. Об этом сообщил латвийский вещатель LSM, передает УНН.
Детали
Автомобили передали латвийской неправительственной организации «Mūsu yjšta», которая обеспечит их доставку в Украину и доставит украинским государственным учреждениям – полиции, Минобороны, армии и Минздрава.
Цитата
«Латвийская служба экстренной медпомощи оценила имеющиеся в распоряжении ресурсы и необходимые резервы, придя к выводу, что часть подержанных транспортных средств больше не понадобится, поэтому их можно передать», — говорится в сообщении.
Дополнение
О том, что адаптированное транспортное и медицинское оборудование является очень важным для Украины, отметил посол Украины в Латвии Анатолий Куцеволс во время встречи с министром здравоохранения Хоссамом Абу Мери («Новое единство») в начале октября.
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