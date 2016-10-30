МВФ дозволив уряду Сербії підвищити зарплати та пенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Міжнародний валютний фонд схвалив плани сербського уряду щодо підняття у наступному році заробітних плат у державному секторі та пенсій. Про це заявив прем'єр-міністр Сербії Александар Вучич, передає УНН з посиланням на Reuters.
МВФ переглянув кредитну програму Сербії обсягом у 1,2 мільярда євро, затверджену в 2015 році та погодив плани сербського уряду підняти наступного року зарплату в держсекторі на 5-7 відсотків. Окрім того, було схвалено виплату одноразової допомоги пенсіонерам наприкінці цього року.
Разом з тим МВФ наполіг на консолідації активів проблемних держкомпаній.