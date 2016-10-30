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МВФ разрешил правительству Сербии повысить зарплаты и пенсии

МВФ разрешил правительству Сербии повысить зарплаты и пенсии

Киев • УНН

 • 8612 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Международный валютный фонд одобрил планы сербского правительства относительно повышения в следующем году заработных плат в государственном секторе и пенсий. Об этом заявил премьер-министр Сербии Александр Вучич, передает УНН со ссылкой на Reuters.

МВФ пересмотрел кредитную программу Сербии объемом в 1,2 миллиарда евро, утвержденную в 2015 году и согласовал планы сербского правительства поднять в следующем году зарплату в госсекторе на 5-7 процентов. Кроме того, приняли выплату единовременного пособия пенсионерам в конце этого года.

Вместе с тем МВФ настоял на консолидации активов проблемных госкомпаний.

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