МВФ разрешил правительству Сербии повысить зарплаты и пенсии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Международный валютный фонд одобрил планы сербского правительства относительно повышения в следующем году заработных плат в государственном секторе и пенсий. Об этом заявил премьер-министр Сербии Александр Вучич, передает УНН со ссылкой на Reuters.
МВФ пересмотрел кредитную программу Сербии объемом в 1,2 миллиарда евро, утвержденную в 2015 году и согласовал планы сербского правительства поднять в следующем году зарплату в госсекторе на 5-7 процентов. Кроме того, приняли выплату единовременного пособия пенсионерам в конце этого года.
Вместе с тем МВФ настоял на консолидации активов проблемных госкомпаний.