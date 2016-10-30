МВФ разрешил правительству Сербии повысить зарплаты и пенсии

МВФ пересмотрел кредитную программу Сербии объемом в 1,2 миллиарда евро, утвержденную в 2015 году и согласовал планы сербского правительства поднять в следующем году зарплату в госсекторе на 5-7 процентов. Кроме того, приняли выплату единовременного пособия пенсионерам в конце этого года.

Вместе с тем МВФ настоял на консолидации активов проблемных госкомпаний.