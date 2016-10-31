Музею української революції 4 листопада передадуть капсулу із землею з могили Є.Коновальця
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У п'ятницю, 4 листопада, в Музеї Української революції 1917 – 1921 рр. відбудеться урочистий акт передачі капсули із землею з могили полковника Євгена Коновальця. Про це УНН повідомили у прес-службі Національного музею історії України.
Як повідомили у прес-службі музею, одним із найвидатніших військових діячів Української революції 1917 – 1921 рр. був полковник Євген Коновалець (1891 – 1938), тимчасове поховання якого знаходиться в м. Роттердам (Голландія). Могила Є.Коновальця завжди була і нині залишається місцем вшанування вірного сина України.
"За сприяння української громадськості та за дорученням Фундації ім. О. Ольжича київський колекціонер і дослідник О. Мельник виконав забір землі з могили Є. Коновальця, ця подія була зафіксована на фото та відео. По факту відбору та передачі землі до Фундації ім. О.Ольжича складено відповідний акт", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі також повідомили, що з доброї волі учасників вирішено передати землю з могили полковника Є. Коновальця до Музею Української революції 1917 – 1921 рр. НМІУ де капсула буде включена до експозиційного блоку полковника Є. Коновальця поруч з його особистими речами, посмертною маскою тощо.
Урочиста передача відбудеться в п'ятницю, 4 листопада, о 16:00 в Музеї Української революції 1917-1921 рр. за адресою вул. Володимирська, 57 (Київський міський будинок учителя).