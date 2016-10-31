Музею украинской революции 4 ноября передадут капсулу с землей с могилы Е.Коновальца

Как сообщили в пресс-службе музея, одним из самых выдающихся военных деятелей Украинской революции 1917-1921 гг. был полковник Евгений Коновалец (1891-1938), временное захоронение которого находится в г. Роттердам (Голландия). Могила Е.Коновальца всегда была и сейчас остается местом почитания верного сына Украины.

"При содействии украинской общественности и по поручению Фонда им. Ольжича киевский коллекционер и исследователь А.Мельник выполнил забор земли с могилы Е.Коновальца, это событие было зафиксировано на фото и видео. По факту отбора и передачи земли в Фонд им. Ольжича составлен соответствующий акт", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что по доброй воле участников решено передать землю с могилы полковника Е.Коновальца в Музей Украинской революции 1917-1921 гг. НМИУ где капсула будет включена в экспозиционный блок полковника Коновальца рядом с его личными вещами, посмертной маской и тому подобное.

Торжественная передача состоится в пятницу, 4 ноября, в 16:00 в Музее Украинской революции 1917-1921 гг. по адресу ул. Владимирская, 57 (Киевский городской дом учителя).